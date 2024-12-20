Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Ne dediler…?

Ali Senar

“2024 yılında beni mutlu eden hiçbir olay yoktur. Ülke ekonomisine de kendi ekonomimize de çok üzüldük. Ayrıca siyasilerin yaptığı her şeye üzüldük. 2024 yılında geçimimiz daha da zorlaştı. 80 bin lira ödediğimiz üniversite parası 200 bin TL oldu. Ülkede 2024 yılında başarılı gördüğüm bir siyasi yoktur. Ülke den fazla güvendiğim ve takdir ettiğim isim ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Mehmet Kart

“2024 yılında alım gücünün düşmesi, patatesin kilosunun 140 liraya çıkması bir kilo patlıcanın 114 lira olması bizleri üzen olaylardır. 2024 yılında geçim sıkıntısı çok daha fazla arttı. 2024 yılında en başarılı bulduğum siyasetçi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır. Ülkede güvenip takdir ettiğim isimler patronum Ramazan Gündoğdu Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’dir.”

Mehmet Ali Aslan

“2024 yılında beni en çok üzen olay savaş olayları ve pahalılıktır. Mutlu olduğum ise Milli Takım’ın başarılı olması oldu. 2024 yılında en başarılı bulduğum siyasetçi Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’dur. Ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim isimler Hüseyin Amcaoğlu, Genç İşadamları Derneği Başkanı Orhan Gavani ve Patronum Çağakan Ulupınar.”

Meryem Taşören

“2024 Yılında üzen olay hayat pahalılığıdır. Çocuklarımın sağlıklarının iyi olması da mutlu olduğum olaydır. 2024 yılında geçim sıkıntımız çok daha fazla arttı. Fiyatlar öyle bir yükseldi ki eskiden maaşlar arttığında bir kenara bir şeyler atardık şimdi aldığımızın tümünü veriyoruz ve yetmiyor. 2024 yılında ülkede hiçbir siyasetçiyi başarılı olarak görmedim. Bu ülkede en fazla güven duyduğum ve takdir ettiğim kişiler çocuklarımdır.”

Hülya Dolmacı

“2024 yılında düşünüyorum da hiç mutlu olamadık. Pahalılık ve geçim sıkıntısı bizleri mutsuz etti. Her geçen yıl ekonomi daha da kötü oluyor. Ülkede en fazla güvendiğim isim sorusuna cevap verebileceğim bir isim aklıma gelmedi.”

Nermin Göker

“2024 yılında beni üzen olaylar çok. Aile sorunları ve ülkenin hali bizleri üzen olaylardır. Mutlu olduğumuz pek bir şey olmadı. 2024 yılında hiçbir siyasiyi başarılı bulmadım ve bu ülkede de güvenip takdir ettiğim hiç kimse yoktur.”

Raşit Özerkurt

“2024 yılında en fazla beni üzen olay meclisin bir türlü çözülememesiydi. 2024 yılında geçimimiz aynı şekilde devam ediyor. Kazandığımızla giderlerimiz bir birini karşılamıyor. 2024 yılında en başarılı bulduğum siyasetçi Başbakan Ünal Üstel’dir. Ülkede en fazla güvendiğim ve takdir ettiğim isim Ünal Üsteli ve Ersin Tatar’dır. Ersin Tatar’ı eskisi gibi aramızda göremesek de ona da güveniyorum. Bir de Hasan Taçoy’a güveniyor takdir ediyorum.”

Erdal Hürman

“2024 yılında beni en çok üzen olaylar ülkenin hiçbir konuda iyiye gitmemesi ve henüz bir çözümün olmamasıdır. 2025 yılında her şey daha güzel olsun dile temenni ediyoruz ancak tablo bunu pek de göstermiyor. 2024 yılında en başarılı bulduğum hiçbir siyasi yoktur. Ülkede güvendiğim takdir ettiğim hiç kimse yoktur.”