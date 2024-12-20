Şok baskın

Aldığı ihbar üzerine Girne’de bir eve baskın yapan narkotik ekipleri, meyve suyu kutusu içerisinde 100 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda 28 yaşındaki Nijerya uyruklu C.K.K. (E) tutuklandı. Zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, uyuşturucu satışı yapıp yapmadığına dair araştırma yapılacağı belirtildi.

Elde edilen bilgileri göre; 18 Aralık 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından Girne adresinde sakin zanlının ikametgahında 12.10-12.45 saatleri arasında arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada evin mutfak kısmında, mutfak bankosu altında zulalanmış meyve suyu kutusu içerisinde 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Zanlı suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldı. Hakkında bir gün ek tutukluluk emri alınan zanlının bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

