23 yaşında veda etti

Abdullah SUİÇMEZ

Girne-Alsancak çevre yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Tolga Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bulut’un yaşamını yitirmesiyle 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana kazalar sonucu can kaybı sayısı 49’a yükseldi.

Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Bulut’un ağır yaralanması ve sonrasında yaşamını yitirmesine neden olan kaza 8 Aralık 2024 tarihinde meydana geldi.

Girne-Alsancak Çevre Yolu'nda saat 08.30 sıralarında, Tolga Bulut’un kullandığı GG 061 plakalı araç, dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı. Sürücü, orta refüjdeki bordür taşları ve demir korkuluklara çarptı. Kazanın etkisiyle, araç karşı şeride geçerek, o esnada gelen Ramazan Özcan Çakmak (21) yönetimindeki FJ 204 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu, demir korkuluklar savrularak, karşı istikamete seyreden Aleyna Ünal’ın (21) kullandığı UM 634 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan Tolga Bulut, Ramazan Özcan Çakmak ve FJ 204 plakalı araçtaki yolcu Gültekin Kızılbuğa (28), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavilerin ardından, Ramazan Özcan Çakmak ve Gültekin Kızılbuğa Acil Servis’te müşahede altına alınırken, Tolga Bulut ise Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde gözetim altına alındı.

Diğer yaralılar taburcu edilirken, yoğun bakıma alınan Bulut, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Çok üzgünüm ve çok kızgınım

Girne'deki Akçiçek Hastanesi'nde görevine giderken kazaya şahit olan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan Dr. Özlem Latif Erdoğmuş, o gün gördüğü manzaranın kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Bulut’un hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Özlem Latif Erdoğmuş şu ifadeleri kullandı: “Sabahleyin nöbete giderken karşılaştığım ve müdahale etmek durumunda kaldığım bu kaza beni çok derinden etkiledi. Her sürücünün başına bir polis memuru dikemeyeceğimize, tüm yol kenarlarını beton duvarlarla çeviremeyeceğimize göre kurallara uymayı deneyelim . Gerçekten yola çıkmaya korkar olduk ve çok haklı gerekçelerimiz var. Yasemin kokan adadan kan kokan ölüm adasına döndü. Çok üzgünüm ve çok kızgınım.”

