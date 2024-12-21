Uygulamalı eğitim verildi

Engelli bireylerin doğal afetler ve özel durumlarda karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla, Lefkoşa'da uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) Lefkoşa Bölge Müdürlüğü'nde yer aldı.

Verilen bilgiye göre, eğitime, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, çok sayıda engelli birey ve yakınları katıldı. Etkinlikte, engelli bireylerin doğal afetler sırasında karşılaşabilecekleri zorluklara dair bilinçlendirme yapılırken, afet yönetimi ve kurtarma süreçlerinde özel ihtiyaçların nasıl karşılanacağı uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yangına müdahale eğitimi de verildi.

Etkinlikte katılımcılar, hem teorik bilgi edinme hem de pratik uygulamalara katılma fırsatı buldu.

