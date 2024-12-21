Doğaya katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Rum Belediyesi, "ortak kültürel mirasın korunması ve çevrenin sürdürülebilirliği hedefiyle" ağaçlandırma çalışması yaptı.

Açıklamaya göre, Çağlayan Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilciliği Ofisi ve Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi yetkililerinin katılımıyla düzenlendi.

Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediyesi Başkanı Charalambos Prountzos ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanları’nın yanı sıra Avrupa Komisyonu ve UNDP yetkilileri de katıldı.

Ağaçlandırma çalışması, geçen hafta Lefkoşa’nın güneyinde başlatılan projeye paralel olarak, adanın her iki tarafında çevrenin yeşillendirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi.

