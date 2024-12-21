Maraton tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.

136 milyar 941 milyon TL’lik bütçe için Genel Kurul’da açık oylama yapıldı. 2025 bütçesi için 29 kabul, 9 ret oyu verildi. Başbakan Ünal Üstel de Genel Kurula hitaben kısa bir konuşma yaptı.

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın oylamasına geçilmeden önce Maliye Bakanlığı’nın 68 milyar 971 milyon 69 bin TL’lik Maliye Bakanlığı bütçesi ile gelirler bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

Maliye Bakanı Berova da milletvekillerine cevaben bir konuşma yaptı.

Berova: 2025 kayıt dışılıkla mücadele yılı olacak

Berova, “2025’de kamu maliyesi olarak vermek istediğimiz net mesajlar var. 2025 yılı kayıt dışılıkla mücadele yılı olacak. Saha denetimlerine başladık. Bütçe açığının kapatılması için en önemli unsurlardan biri de bu olacak” dedi.

Mecliste olan yasalara işaret eden ve bu konuda bilgi veren Berova, Taşınmaz Mal Komisyonu hakkında da konuştu.

Ödenmesi gereken yükümlülüklerin 2020 sonuna kadar yerine getirildiğini söyleyen Berova, yasal düzenlemelerle ve Anavatan Türkiye’den gelen katkıyla bu yılkı hedefin, 2021 sonuna kadar tüm yükümlülükleri ödemek olduğunu kaydetti.

Vergi affıyla ilgili de konuşan Maliye Bakanı Berova, afla ilgili sürenin 26 Aralık’ta dolacağını ve herhangi bir uzatma olmayacağını kaydederek, Vergi Dairesi’nin yarın ve pazar günü de açık olacağını aktardı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2025 bütçe görüşmelerinin zorlu ve uzun geçtiğini de dile getirerek, eleştiriler yapıldığını, önerilerde bulunulduğunu söyledi. Berova, bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Barçın, uzman askerleri sordu

Maliye Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla oylandıktan sonra Gelirler bütçesi üzerinde söz alan CTP Milletvekili Devrim Barçın, uzman askerlerin ve uzmanlıktan sivil işçiliğe geçen GKK personelinin hak mağduriyetlerin giderilmesi için hazırlanan yasa çalışmanın ne aşamada olduğunu sordu.

Maliye Bakanı Berova, askerlerle ilgili yasal düzenlemenin mecliste olduğunu, Anavatanla görüşüldüğünü ve notların alındığını, pazartesi günü yine ilgililerle konuşarak bu açılımın nasıl yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulacağını aktardı.

Berova, Başbakan Ünal Üstel’in ocak ayının başında Türkiye’ye giderek mali protokolü imzalayacağını, diğer protokollerin de buna paralel şekilde düzenleneceğini kaydetti.

Sürekli komiteler bilgiye getirildi

Cumhuriyet Meclisi'nde yeniden oluşturulan sürekli komiteler, dün Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, “Siyasal parti gruplarına sürekli komitelerde düşen üyeliklere ilişkin kararı” uyarınca siyasal parti gruplarının komite üye listesi şöyle:

“I. Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plân Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Hasan Küçük ve Alişan Şan. CTP grubunu temsilen Erkut Şahali ve Salahi Şahiner.

II. Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler Ve Savunma Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk. CTP grubunu temsilen Ürün Solyalı ve Ongun Talat.

III. İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Sunat Atun, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan. CTP grubunu temsilen Devrim Barçın ve Filiz Besim

IV. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: (7 üye)

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli, Alişan Şan ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Biray Hamzaoğulları, Salahi Şahiner ve Teberrüken Uluçay.

V. Sayıştay Komitesi (5 üye):

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Sami Özuslu ve Teberrüken Uluçay.”

Komitelerde başkan ve başkan vekilleri yeniden belirlendi

Cumhuriyet Meclisi'nde yeniden oluşturulan sürekli komiteler, Genel Kurul çalışmalarının ardından “Komite Başkanları ve Başkan Vekillerinin Seçilmesi” gündemiyle Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında ayrı ayrı toplandı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen seçimlerde UBP Milletvekili Yasemin Öztürk; Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Ongun Talat da Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi

UBP Milletvekili Ali Pilli, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Ali Pilli, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Alişan Şan, Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Teberrüken Uluçay katıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi

UBP Milletvekili Sunat Atun; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Komite üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Sayıştay Komitesi

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Sayıştay Komitesi Başkanı ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da Başkan Vekili olarak oybirliği ile seçildi.

Sayıştay Komitesi toplantısına, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.

