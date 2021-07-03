Çekti gitti

Suna ERDEN

Gönyeli’de çatıdan düşerek yaşamını yitiren 38 yaşındaki Hakan Yalçın’ın ölümü ve olayın gerçekleştiği evde ele geçirilen bir kilo 296 gram uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Olayın ardından tutuklanan Hasan İşlek dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada İşlek’in ifadesinde olay günü devriye gezen polisleri görünce paniğe kapıldıklarını, uyuşturucuyu saklamak isterken Hakan Yalçın’ın çatıdan düşerek yaralandığını itiraf ettiği açıklandı.

Ayrıca uyuşturucunun asıl sahibinin yabancı uyruklu S.C. isimli bir şahıs olduğu ancak şu an yurt dışında bulunduğu belirtildi.

Zanlının ifadesinde, “Yakalanırsak uyuşturucu maddeyi veren S.C.’nin bizi öldürmesinden korktuk” dediği açıklandı.

Soruşturma tamamlandı

Duruşmada olayı aktaran polis memuru, Hakan Yalçın’ın, İşlek’in yaşadığı apartmanın çatı katından düştüğünü, zanlının onu aracına alarak hastaneye götürmeye çalıştığını ancak daha sonra vazgeçtiğini söyledi.

İşlek’in arkadaşını eve geri götürdüğünü, Yalçın’ın ikametgâhta fenalaşması üzerine bu kez 112 Acil Servisi aradığını söyleyen polis memuru, Hakan Yalçın’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülürken hayatını kaybettiğini ifade etti.

Polis, zanlının Yalçın’ı saat 23.04 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürdüğünde tıbbi tedavi alması durumunda yaşayabileceği bilgisinin alındığını belirtti.

Tutuklanan zanlının evinde üzerinde kan lekeleri olan 12 paket uyuşturucu bulunduğunu açıklayan polis, İşlek’in ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının olay gecesini anlattığını; devriye gezen polisin operasyon yapacağından korkarak, evdeki uyuşturucuları kaçırmak isterken, Hakan Yalçın’ın çatıdan düşerek, yaralandığını anlattığını belirtti.

İki paketi yola bıraktılar

Polis memuru, zanlının itirafında 24 Haziran 2021 tarihinde Yalçın’la birlikte Haspolat’ta bir kilo 410 gram uyuşturucu aldıklarını, Lefkoşa ve Alayköy güzergâhında iki paket yani 176 gram uyuşturucuyu bıraktıklarını belirtti.

Polis memuru, ayrıca zanlının uyuşturucuları kendilerine veren ve şu an yurtdışında yaşayan yabancı uyruklu S.C. isimli kişinin yakalanmaları durumunda kendilerini öldüreceğinden korktuklarını ve paniğe kapıldıklarını da söylediğini açıkladı.

Zanlının KKTC’de yasal statüsü olmadığını kaydeden polis memuru, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.