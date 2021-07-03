Ülkenin tanınan eczacılarından, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ın kardeşi Mertdoğan Soyalan hayatını kaybetti.

Merdoğan Soyalan’ın bir ay önce beyin kanaması geçirdiği ve bir süredir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

Soyalan’ın vefatı meslektaşları ve eski ve yeni mesai arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Mertdoğan Soyalan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Mertdoğan Soyalan'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Mertdoğan Soyalan’ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Tatar, “Çok uzun yıllar İlaç Eczacılık Dairesi Müdürü olarak görev yapmış, Güreş Milli Takımı’nın yıllarca antrenörü olarak hizmet vermiş Mertdoğan Soyalan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Soyalan, uzun yıllar Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğü de yapmıştı. Soyalan, Güreş Milli Takımı’nda yıllarca antrenörlük yaptığı gibi YDÜ Eczacılık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştı.