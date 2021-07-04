Diyalog sürecek

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu KKTC heyeti Ankara’daki temaslarına önceki gün de devam etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, heyet temasları kapsamında çeşitli bakanlıklara ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Türkiye Enerji Bakanlığında Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca ile görüşen Dostluk Grubu Heyeti, ardından sırasıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem ile görüştü. Dostluk Grubu son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştü ve programını tamamladı.

Bakan ve Bakan Yardımcıları ile gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasında hangi alanlarda işbirliklerinin geliştirilerek, gelecek dönemde nasıl stratejiler uygulanması konusunda karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunuldu. Görüşmelerde Türkiye’nin KKTC’nin kalkınmasına olan bağlılık vurgusu ön plana çıktı.

TBMM Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC Dostluk Grubu’na önceki gün tam gün süren görüşmeleri boyunca eşlik etti.

Grup heyeti, ayrıca Konya'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın başkanlığını yaptığı heyette Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemin Öztürk, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, Halkın Partisi Milletvekili Tolga Atakan ve Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler yer alıyor.