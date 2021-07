Katliam lanetlendi

Alevi Kültür Merkezi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli’ndeki yangında yaşamını yitirenleri, düzenlediği etkinlikle andı.

Açıklamada, “Sivas Madımak'ta 1993’te 33 canı yakarak katleden zihniyetini lanetleyip unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı bir kez daha haykırdık. Anma etkinliğinde Mayıs-Temmuz 1980 yılında Çorum’da gerçekleşen katliamda yaşamını yitiren 57 can da aynı duygularla anıldı ve katliamı yapanlar lanetlendi” denildi.

Alevi Kültür Merkezi Cemevi ve Kültür Kompleksinde gerçekleştirilen anma programı da, "Kerbeladan bugüne yaşamını yitiren tüm canlar" için saygı duruşunun ardından Alevi Kültür Merkezi Genel Başkanı Cengiz Demir konuşma yaptı.

Demir konuşmasında; Madımak’ta, Maraş’ ta, Çorumda ve nice katliamlarda yakılan ve katledilen canların unutulmadığını ve asla unutulmayacağını belirtti. “Madımağı ateşe verenlerin insanlığı ateşe verenler olduğunu, Madımak ateşinin içimizi kavurduğunu, yüreğimizi yaktığını, bu ateşin her yanı kavuracağını, ahımızın mahşere kalmayacağını her zaman dillendirdik ve dillendireceğiz” ifadelerini kullandı.