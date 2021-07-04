Piknik değil ‘Pislik’ alanı

Ömer KADİROĞLU

Ülkemizin en bilindik ve tercih edilen piknik alanlarından olan Boğaz Piknik Alanı yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yine çöplüğe döndü. Duyarsız kişiler tarafından çöplüğe döndürülen piknik alanında bir süre önce temizlik çalışması yapılmış ve çöpler toplanmıştı ancak kalıcı çözüm üretilmediği için kısa sürede piknik alanı yine çöplüğe döndü.

Çevreye dağılmış çöpler, cam şişeler hem insan sağlığını riske ediyor hem de sıcak havalar nedeniyle yangın ihtimalini arttırıyor. Boğaz Piknik Alanında çöplerini bırakıp giden kişiler “Bu kadar da duyarsız olunmaz” dedirtiyor.

Kalıcı çözüm bekleniyor

Girne Belediyesi zaman zaman da dernekler, sivil toplum örgütleri ve duyarlı kişiler tarafından birçok kez temizlenen ancak kalıcı çözüm üretilmediği için yine çöplerle dolan piknik alanı ilgi bekliyor. Alanda ailesi ile vakit geçiren vatandaşlar piknik alanının içler acısı durumuna isyan ederken “Piknik değil sanki pislik alanı. Geldiğimiz zaman çöp toplayıp oturacağımız yeri temizliyoruz ancak her geldiğimizde aynı manzarayla karşılaşıyoruz” dedi.