‘Tosuncuk’ kuzu kuzu teslim oldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi. Brezilya'da Türk makamlarına teslim olan Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz perşembe günü Brezilya'da teslim oldu. İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın dün Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını açıklamıştı.

İfadesi alınacak

‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ı taşıyan THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçak saat 22.00 sularında Türkiye’ye iniş yaptı.

İner inmez gözaltına alınan Aydın, hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade verecek.

4 gün ek gözaltı süresi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildiği belirtildi.