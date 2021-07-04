Kepler coşkuyla fırlatıldı

Girne Üniversitesinden 2020-2021 Bahar Döneminde mezun olmaya hak kazanan 189 öğrenci için kampüste tören düzenlendi.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen törene Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Deniz Albay İsmail Kılıç, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, YÖDAK üyesi Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu, Girne Milletvekili Fikri Toros, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Sivil Savunma Girne Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol, rektör yardımcıları, genel sekreter, başhekimler, enstitü müdürleri, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim elemanları, mezunlar, veliler ve misafirler katıldı.

Enstitü, fakülte ve meslek yüksekokul programlarından mezun olmaya hak kazananlara diploma ve hediyelerinin verildiği törende ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu mezunlarının yemin törenleri de gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu salgın sürecinde iki dönem mezuniyet törenini çevirimiçi yapmak durumunda kaldıklarını hatırlatarak “Mezunlarımızla yeniden bir araya gelmek, yüzlerindeki mutluluğu daha yakından görebilmek bizim için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.

Duygusal ve keyifli anlara sahne olan keplerin coşkuyla fırlatıldığı tören, mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.