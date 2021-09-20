Cenaze töreni bugün

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kayınvalidesi, eşi Sibel Tatar, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Ekonomi ve Turizm eski Bakanı Derviş Kemal Deniz’in annesi Ayten Deniz, hayatını kaybetti. Deniz’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Deniz’in bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşi Kemal Deniz’in yanına defnedileceği belirtildi.

Tatar: Acımız büyük

Cumhurbaşkanı Tatar, kayınvalidesi Ayten Deniz’in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında, “Acımız büyüktür” ifadesini kullandı.

New York’ta bulunan Tatar, yayımladığı mesajda, üzüntülerinin büyük olduğunu belirtirken, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

Kayınvalidem Ayten Deniz’in vefatını çok büyük bir üzüntü ile göreve geldiğim New York’ta öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailemize, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.

Ayten Hanım hanımefendi kişiliği, sevecenliği, güzelliği ve fedakârlıkları ile hep anılacaktır. Üzüntümüz büyüktür, kendisini hep özlem ve sevgiyle anacağız. Nurlar içinde uyusun, ruhu şad olsun.

Ulusal mücadelede büyük hizmetleri bulunan merhum Kemal Deniz’in eşi Ayten Deniz, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşinin yanına defnedilecek.

Oktay başsağlığı diledi

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kayınvalidesi vefat eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar'a taziyelerini iletti.

Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar'ın kayınvalidesi ve eşi Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in anneleri Ayten Deniz'in vefatı dolasıyla aile fertlerini telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ve Turgay Deniz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021, 09:25