Çetin bir yarış olacak 

Hüseyin ÇİÇEK

İsmail Arter “Son bir şans istiyorum. Yarım kalan işleri tamamlayacağım” diyerek adaylığını açıkladı. İsmail Arter dün düzenlediği basın toplantısı ile 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Gazimağusa Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını ve pazartesi günü adaylık başvurusu yapacağını belirtti.

Toplantıda, kentteki kanalizasyon çalışmaları ile ilgili eleştirilere de cevap veren Arter, özellikle pandemi süreci ve bazı sebeplerden dolayı yarım kalan işleri bitirmek için aday olduğunun altını çizdi.

Arter açıklamasında; "Bütün amacım yarım kalan projeleri bitirmektir. Sebepleri de olsa hiç bir işimiz yarım kalmasın. Ben, "yarım bıraktı da gitti" dedirtmeyi İsmail Arter’e yakıştırmam. Son kez halkımızın bana bu görevi vermesini isteyerek söz verdiğim ve pandemi sebebiyle yarım kalan işleri bitirmek için yeniden aday oldum" ifadelerini kullandı.

Gazimağusa’ya 5 kişi talip

Arter’le birlikte Gazimağusa Belediye Başkanlığı için aday sayısı 5’e yükseldi.

Adayler şöyle:

İsmail Arter (Bağımsız)

Cem Dana(Bağımsız)

Salih Oktay (Bağımsız)

Erdal Özcenk (UBP adayı)

Süleyman Uluçay (CTP adayı)

