Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Mormenekşe sakinlerinden 94 yaşındaki Süheyla Yavaş, 21 Kasım’da hayatını kaybetti ancak ailesi acı haberi bir gün sonra öğrendi. Hastaneye ziyarete gidince Yavaş’ın vefat ettiğini öğrenen aile yakınları şoka uğradı. Diyalog’a konuşan aile yakınları, “Biz nenemize ilaç götürmek için hastaneye gittik ancak öldüğünü öğrendik. Bizi kimse arayıp haber vermedi ”dedi.

Hastane yetkililerini sorumsuz davranmakla suçlayan kızı Rahme Gazi şunları ifade etti:

“Süheyla Yavaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Genel Yoğun Bakım Servisinde tedavi görüyordu. Her gün hastamızı ziyarete gidiyorduk. Gazimağusa’da yaşamamıza rağmen mutlaka bir yakınımız ziyaret ediyordu. Sürekli hastane ile irtibat halindeydik. Çünkü hastaneden bizi arayıp sürekli ilaç istiyorlardı. Sadece 21 Kasım Pazartesi günü kimse hastaneye ziyarete gidemedi. 22 Kasım saat 11.30 sıralarında hastamızı görmeye gittik. Tedavisini yapan doktoru bizi görünce şaşırdı. “Yakınınız vefat etti, size haber vermediler mi?” dedi. Biz de şok yaşadık, ne arayan ne de soran oldu. Ne zaman durumu ağırlaştı, nasıl öldü hiçbir şekilde bilgilendirilmedik.

Cenazeyi aldık, gömdük, sonuçta geç bildirildiği için bir gün daha beklettik. Çok mağdur olduk.

Annemiz“beni hemen gömün” demişti. Ancak yurt dışındaki akrabaların gelmesi için bir gün daha beklemek zorunda kaldık.

Hastane yönetimini suçluyoruz ve yaşananların büyük bir vurdumduymazlık olduğunu düşünüyoruz.”