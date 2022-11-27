‘Kabus oldu’

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt bayilerinin yanı sıra ilaç, sigara ve konfeksiyon firmaları; Kıbrıslı Rumların kuzeyden alış-veriş yapmasının engellenmesi amacıyla ‘sağcı işçi sendikaları konfederasyonu SEK’i harekete geçirdi. Sendikanın Mali Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristos Karidis, konuyla ilgili açıklamasında Rum ekonomisi için ‘kara bir deliğin’ oluştuğunu söyledi.

Karidis, yılın ilk 8 ayında Rumların kreşi kartıyla kuzeyde 29 milyon 300 bin Euro harcadığını, nakit harcamaların çok daha fazla olduğunu belirtirken, bu durumun sadece Rum firmaları açısından değil, devletin gelir vergileri açısından ciddi olumsuzluklar yarattığını söyledi. Karidis, Yeşil Hat Tüzüğü’ne aldırmadan, KKTC’den alış-verişlerin önlenmesi için hükümeti, meclisi ve savcılığı göreve davet etti.

Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Mali Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristos Karidis KKTC’nin “kayıt dışı” olduğunu öne sürdüğü ekonomisinin Rum ekonomisi açısından “kâbus olduğunu” öne sürerek Rum yönetiminin derhal önlem almasını istedi.



Bir yıl önce toplantı yapıldı

Alihtia gazetesinin haberine göre geçen yıl Kasım ayında Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin, Yeşil Hat Tüzüğü haricinde KKTC’den yapılan alışverişler konusunu profesyonelce ele aldığı bir toplantı yapıldığını hatırlatan Karidis Güney’deki konfeksiyon, akaryakıt, sigara, tütün ve ilaç firmalarının, “haksız rekabetten” şikâyet ettiğini ancak o günden bugüne hiçbir önlem alınmadığını savundu.

Karidis bu yılın ilk 8 ayında Rumların kredi kartı ile KKTC’de yaptığı harcamaların 29,3 milyon Euro’ya ulaştığını, Rum Akaryakıt İstasyonları Derneği’nin açıklamasına dayanarak sektörün KKTC yüzünden 2022’de 180 milyon Euro’luk gelir kaybına uğradığını, bu meblağın 60-80 milyon Euro’sunun devlet tarafından alınması gereken vergi olduğunu savundu.

Yeşil Hat Tüzüğü’nü de “çok pahalı siyasi bela” olarak niteleyen Karidis KKTC’nin ekonomik izolasyondan şikayet etmesi nedeniyle AB’nin Rum yönetimine bazı gevşetmeler uygulaması telkininde bulunduğunu, emtia ve belgelerin Gümrük kontrolünden yüzeysel geçmesi nedeniyle Yeşil Hat’tın Rum ekonomisi açısından “açık yara olduğunu” öne sürdü

Haridis “hükümet, meclis, adalet, savcılık kısıtlama yöntemi bulması gereken, meşruiyet ve ekonomi için büyük bir kara delikten söz ediyoruz” dedi ve denetim ve cezaların artırılmasını, KKTC’nin ekonomik izolasyonunun “yalan olduğuna vurgu yapılarak” AB’den Yeşil Hat Tüzüğü’nün gözden geçirilmesini önerdi.

Açlık sınırı

Bu arada Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta 71 bin 900 kişinin, açlık sınırı altındaki maaşlarla çalıştırıldığını ve bu rakamın AB ortalamasına göre yüksek olduğunu yazdı.

Haberde, bu rakamın 2020 yılında 67 bin 700, 2019’da da 62 bin kişi olduğu anımsatıldı.