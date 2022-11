Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek ölmesi tepkilere yol açtı. Sokak hayvanlarının zehirlenmesine tepki gösteren hayvanseverler dün köy içerisinde eylem yaptı. Hamitköy’de Belça market önünde toplanan hayvanseverler ellerinde “yastayız”, “yaşam hakkımı istiyorum”, “insafsız olma canıma kıyma”, “katliama hayır” yazılı pankartlar ve “Hayvanlara uzanan eller kırılsın” sloganları atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Hamitköy Doğayı Koruma Platformu önderliğinde gerçekleştirilen eylemde basın açıklaması okurken “hergün farklı bölgelerde hayvan katliamları yaşanıyor ve bu durum özellikle Hamitköy’de düzenli aralıklarla yaşanmakta. Birçok can kaçmaya bile fırsat bulmadan olduğu yerde can veriyor” ifadeleri kullanıldı. “Doğamıza ve can dostlarımıza sahip çıkalım” denilen açıklamada katliamın hep birlikte durdurulması çağrısında bulunuldu. Yetkililere seslenen hayvenseverler, bir an önce bu katliamı yapanların yargı önüne çıkarılması için yetkilileri göreve çağırdı.

Suçlular cezalandırılmıyor

Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Mustafa Erk, zehirlerin satışına denetim getirilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Yaşanan olaylar denetimlerin yetersiz kaldığını, zehirlerin bulunma ve satış yasasının denetim altında olmadığını, aynı şekilde sokaktaki dostlarımızı katleden kişilerin soruşturulmadığını ve yargı önüne çıkmadığını gösteriyor. Bu durum Hayvan Refah Yasasına aykırıdır. Gerek burada olan gerekse Konya’da olan olaylar toplumu derinden etkiledi. Biz bu protesto ile polisi ve yargıyı göreve davet ediyoruz. Fail veya faillerin en kısa sürede yakalanıp yargıya teslim etmesini istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tip olayların yaşanmaması için zehirleri denetim altına alma ve olur olmaz kişilere zehir satılmasını engellemek adına yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz.”

Hepimiz üzgünüz

Veteriner Hekim Ali Oranlı da şunları dile getirdi:

Yapılan katliam için hepimiz üzgünüz. Sokaktaki canların yalnız olduklarını düşünüyorlar ama yanılıyorlar. Sokaktaki canların katledilmesi insanlık dışı bir davranıştır. Bunu yapanlar vicdan yoksunudurlar. Biz sokaktaki canların sağlıkları için canla başla uğraşırken böylesi bir durumla karşılaşmak kabul edilir değildir. Bu suçu işleyenlerin bir an önce bulunup yargılanmasını istiyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022, 03:53