Ceza yerine fiyatları ucuzlatın

Güney Kıbrıs’tan getirilen 900 kilo kaçak et ürünü Dağyolu’nda ele geçirildi.

Kaçak et meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Sercan Çınar, Muhammad Waqar ve Behçet Kıral dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis memuru, 18 Mayıs 2023 tarihinde Demirhan’da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Sercan Çınar'ın kullanımında bulunan RG 800 plakalı aracın şüphe üzerine durdurularak, arandığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde araç içerisinde Güney Kıbrıs'dan kanunsuz olarak ithal edilen 590 kilo donmuş ciğer, 302 kilo donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlattı.

Polis, Sercan Çınar'dan yapılan soruşturmada et ürünlerini Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın sahibi Behçet Kıral'ın isteği üzerine aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Sercan Çınar ve araçta yolcu olarak bulunan Muhammad Waqar’ın suçüstü hali gereği, Behçet Kıral’ın ise mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak etleri getiren şahısların tespit edilemediğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.