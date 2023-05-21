‘Destek veriyoruz’

ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Julie D. Fisher, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon için müzakere masasına geri dönülmesine destek verdiklerini söyledi.

Alithia gazetesi, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie D. Fisher’in, DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’yu ziyaret etmesi çerçevesinde yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre DİSİ ofisinde gerçekleştirilen görüşme sonrasında Fisher, ABD’nin siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu federasyon için müzakere masasına geri dönülmesine destek verdiğini ifade etti.

Fisher, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması gerekliliğinden de söz etti.

Kişi ve kuruluşlara karşı özel mali cezalar ile ilgili konularda yakın iş birliği yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Fisher, bu çabaya yönelik Güney Kıbrıs’tan verilen desteğin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Fisher ayrıca Sudan’dan kaçarak, Güney Kıbrıs üzerinden ülkelerine dönen vatandaşlarından da bahsetti.

Dimitriu memnun oldu

DİSİ Başkanı Annitaa Dimitriu ise yaptığı açıklamada, sadece ABD Büyükelçisine, Maraş’taki durum, mallara ilişkin konuyla birlikte Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgi verme fırsatı bulduğunu ifade etti.

İlkelere dayanan konulara ve müzakerelerin yeninde başlaması çabalarına verdiği destek nedeniyle ABD’ye yönelik teşekkürlerini sunan Dimitriu, ABD’nin tüm konularda ve özelikle Kıbrıs sorununda Güney Kıbrıs’ın bir müttefiki olduğunu söyledi.

Yaptırımlar konusunu da ele aldıklarını söyleyen Dimitriu, Rum Yönetimi’nin bu konuda ne gerekirse yapacağını, ekonomi ve ülkenin isminin korunması adına hükümetin hamlelerini de beklediklerini ifade etti.