Başına keserle vurdu

Lefkoşa’da bir pastanenin içerisinde kız meselesi yüzünden kavga eden Mohamed Roshdy Mohamed ve Ahmed Hasbelrasol Maki Suliman tutuklandı.

İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Roshdy Mohamed’in kız meselesi yüzünden tartıştığı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına keser ile vurduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kavga olayının 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren bir pastane içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Mohamed Roshdy Mohamed’in kız meselesi yüzünden tartıştığı Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına keser ile vurarak, bir santim genişliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı. Polis memuru, başından yaralanan Sulıman ile Mohamed’in bir birlerine elleri ve ayaklarıyla vurduğunu belirtti. Polis, şikayet üzerine olay yerine gidildiğini, her iki zanlının da gözaltına alındığını belirtti.

Polis, keserin olay mahallinde tespit edilerek, emare olarak zapt edildiğini ve zanlılar tedavilerinin ardından derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken tanık ifadeleri ve kamera kayıtları bulunduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.