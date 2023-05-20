Interpol zorladı

Kamuoyunda “altın pasaport” olarak bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında, Rum Ortodoks Kilisesi’nin telkiniyle vatandaşlık verilen ancak 2015’ten beri Interpol tarafından aranan Malezyalı milyarder Joe Lowe, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı.

Malezya devlet yatırım fonu 1MDB’i 4,5 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Joe Lowe, eski başpiskopos Hrisostomos’un girişimleriyle vatandaş olmuş ve pasaport almıştı.

Fileleftheros’un haberine göre Rum İçişleri Bakanlığı’nın Interpol’den gerekli veri ve bilgileri edinmesinin ardından, konuyu götürdüğü Bakanlar Kurulu, Lowe’un vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023, 09:56