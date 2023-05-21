Koalisyon beklentisi

Yayımlanan son anketlere göre seçimlere katılmaya hak kazanan 36 partiden ancak 6’sının yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya girme şansı olduğu görülüyor.

Yunanistan’da 9 milyon 900 bin seçmen bugün sandık başına gidiyor.

Seçimlere katılmak isteyen 50 partiden, gerekli kriterlere sahip olmayan 14 partinin seçimlere katılma talebi reddedildi.

Seçimlere katıma talebi reddedilenlerin arasında “suç örgütü oluşturduğu” gerekçesiyle hemen bütün üyeleri cezaevinde bulunan aşırı milliyetçi “Altın Şafak” (Chrysi Avgi) partisinin uzantısı olarak kurulan “Helenler” partisi de yer alıyor.

Yayımlanan son anketlere göre, seçimlere katılmaya hak kazanan 36 partiden ancak 6’sının yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya girme şansı olduğu görülüyor.

Aynı anketlere göre Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) yüzde 32.5 ile önde bulunuyor.

İkinci sırada yüzde 26 ile Aleksis Çipras liderliğindeki ana muhalefet Radikal Sol SYRİZA partisi; üçüncü sırada yüzde 9 ile Nikos Androulakis liderliğindeki sosyalist PASOK; dördüncü sırada yüzde 6 ile Komunist Parti KKE; yüzde 4 ile ekonomi eski bakanı Yanis Varoufakis’in MERA25 partisi ve son olarak, yüzde 3 barajını zorlayan milliyetçi “ELySi” yer alıyor.

Ancak seçimler nisbi seçim sistemi ile yapılacağından, -bugüne dek yapılan anket sonuçlarına göre- hiçbir partinin yüzde 46 ile tek başına hükümet kuracak kadar oy alması beklenmiyor. Seçimlerin en geç haziran sonu ya da temmuz ayı başlarında, ancak bu kez salt çoğunluk sistemiyle tekrarlanması söz konusu.

Salt çoğunluk sistemi, bir partinin yüzde 38 gibi alacağı bir oy oranıyla tek başına hükümet kurma hakkı veriyor.

Yunan seçim yasalarına göre, aslında bu nisbi seçim sistemi ile de partiler arasında işbirliği yapılarak hükümet kurulabilir.

Son anketlerde aldıkları oy oranlarına bakılacak olunursa YDP yüzde 32.2 ile, 300 sandalyelik Yunan Parlamentosunda 125; SYRİZA 99; PASOK 9; KKE 6; MERA 4; ve El.Sİ en fazla 3 milletvekili çıkarabiliyor.

