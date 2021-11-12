Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta turist olarak bulunan İranlı Manouchehr Parchamı Araghi, sahte PCR testiyle ülkeden çıkış yapmak isterken yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada test sonucunun Türkiye’deki bir laboratuvara ait olduğu, E-nabız sisteminde görüldüğü belirtildi. Türkiye’den aldığı PCR test sonucuyla oynayıp KKTC’de almış gibi gösteren zanlının ülkeden çıkış yapmak isterken tutuklandığı ifade edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Manouchehr Parchami Araghiı’nin önceki gün saat 10.30 sıralarında Ercan Havalimanı'nda, KKTC'den çıkış yapmak için sahte PCR testini, bilet ve bagaj işlemleri yapan yer hizmetleri görevlisine vererek tedavüle sürmeye teşebbüs ettiği esnada tespit edildiğini anlattı.



Zanlının aynı gün tutuklandığını ifade eden polis, yapılan araştırmada sahte PCR testinin, Türkiye'de faaliyet gösteren Gen-Lab isimli laboratuvara ait olduğunu, sonucun Türkiye'deki E-nabız sisteminde görüldüğünü söyledi. Polis, zanlının ifadesinde testi KKTC'de ikamet ettiği bir otel tarafından kendisi için hazırlandığını söylediğini belirtti.Polis, söz konusu otelden yapılan soruşturmada bugüne kadar herhangi bir müşterilerine PCR testi yaptırmadıklarının tespit edildiğini anlattı.Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC'de turist olarak bulunduğunu ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde beklemesine emir verdi.