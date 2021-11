“Yunanistan, Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin, Dedeağaç'a üs kurmasına ilişkin, "Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Böyle bir tablo var" dedi.

Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, baş başa görüşmenin ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün İstanbul'da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi'ne Orban'ın da katılacağını hatırlatan Erdoğan, Macaristan'ın 2018 yılından bu yana Türk Konseyi'nin gözlemci üyesi olduğunu, konseyin Avrupa'daki temsilcilik ofisine ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde özellikle Türkiye'ye her an gerekli desteği veren Başbakan Orban'a ve Macaristan'a teşekkür eden Erdoğan, "Üyelik sürecimize verdikleri güçlü desteği her zaman anacağım, anmaya devam edeceğim. Görüşlerimizin, Birlik içinde anlaşılması konusunda sağladıkları katkıların güçlenerek sürmesini temenni ediyorum." dedi.



Konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, iki ülke bakanlarının karşılıklı yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri neticeyi, 9 anlaşmayla taçlandırmalarından dolayı ayrıca teşekkür etti.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mülteci krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığı yönündeki açıklaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dedeağaç'a sevkiyatının devam etmesine ilişkin değerlendirmelerinin sorulması üzerine, "Öncelikle mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." karşılığını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dedeağaç'taki gelişmelere ilişkin de "Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir. Şu anda Yunanistan'ın içerisindeki Amerikan üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. O denli Yunanistan'ın içinde Amerika'nın üsleri var. Şöyle hepsini bir araya toparladığımız zaman ortaya öyle bir tablo çıkıyor ki Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın bir üssü gibi. Böyle bir tablo var. O da harita üzerine bir belge." değerlendirmesinde bulundu.