‘Galibiyet hedefliyoruz’

Beyzade ÜNALMIŞ
Sekizinci haftayı Hamitköy beraberliği ile kapatan Merit Alsancak Yeşilova ligin dokuzuncu haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Göçmenköy maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fırsat maçımızdır
Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat, Hamitköy maçını çok istemelerine rağmen kazanamadıklarını belirterek, bugün Göçmenköy karşılaşmasını fırsat maçı olarak gördüklerini ifade etti.
Ciddi bir maç bizi bekliyor
Galip gelip yola devam etmek istiyoruz
Göçmenköy deplasmanına 5 idmanla hazırlandıklarını ifade eden Cambulat, Göçmenköy karşısında galip gelip önlerinde bulunan zor sürece devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.