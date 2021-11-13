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‘Galibiyet hedefliyoruz’

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Geçtiğimiz haftayı bir puanla kapatan Merit Alsancak Yeşilova bugün oynayacağı Göçmenköy maçını fırsat olarak görüyor

‘Galibiyet hedefliyoruz’
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Beyzade ÜNALMIŞ
Sekizinci haftayı Hamitköy beraberliği ile kapatan Merit Alsancak Yeşilova ligin dokuzuncu haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Göçmenköy maçının hazırlıklarını tamamladı. 

Fırsat maçımızdır
Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat, Hamitköy maçını çok istemelerine rağmen kazanamadıklarını belirterek, bugün Göçmenköy karşılaşmasını fırsat maçı olarak gördüklerini ifade etti. 

Ciddi bir maç bizi bekliyor

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Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Cambulat, Göçmenköy karşısında 3 puanı alıp yollarına devam etmek istediklerini belirterek “Hem mental hem de fiziksel olarak ciddi bir maç bizi bekliyor. İrfan ve Mustafa Salk dışında takımda eksik oyuncu bulunmuyor” dedi.

Galip gelip yola devam etmek istiyoruz
Göçmenköy deplasmanına 5 idmanla hazırlandıklarını ifade eden Cambulat, Göçmenköy karşısında galip gelip önlerinde bulunan zor sürece devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.
 

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