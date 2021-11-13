Katılım yoğundu

Cemre Peral YANIKER

KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl etkinlikleri çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi. Üçüncüsü düzenlenen kortej, Bakanlık önünden başlayıp, Meclis önünde yapılan törenle tamamlandı.

Kortej, Lefkoşa bölge okullarından öğrenci ve öğretmenlerin, bazı üniversitelerden öğrencilerin ve öğrenci birlikleri temsilcilerinin, bando eşliğinde ve ellerinde bayraklarla Meclis’e yürümesiyle başladı.



Korteje, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve bazı bürokratlar da katıldı.Cumhuriyet Meclisi önünde düzenlenen tören, Amcaoğlu’nun konuşmasıyla başladı. Ardından Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Bedel Kibrit Özduru’nun günün anlam ve önemine dair konuşması; Necati Taşkın İlkokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden öğrencilerin şiir okuması ve Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği folklor ekibinin gösterisiyle tamamlandı.