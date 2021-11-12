Halk panik yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta önceki gün çıkan 11 yangından 7’sinin şiddetli rüzgarın etkisiyle meydana geldiği açıklandı. Yangınların çoğunun elektrik tellerinin birbirine çarpması ve etrafa sigara izmaritlerinin atılmasından çıktığı belirtildi.

İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; yangınların 4’ü Lefkoşa, 3’ü Girne, 2’si İskele’de çıkarken, 1’er yangın da Gazimağusa ve Güzelyurt’ta meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklama ile uyarılarda bulunarak, herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını görüldüğünde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması gerektiğini bildirdi.

Yaz aylarında “bolarıp” rüzgarın etkisiyle birbirine çarpıp temas edebilecek elektrik tellerinin tamirinin zamanında yapılması ve zarara yol açmaması için de Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattının aranması istendi.



Elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının budanmasının önemine değinilerek, budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerektiğine işaret edildi.Seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmaması gerektiği de hatırlatılarak, “Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.” denildi.