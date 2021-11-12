Birçok bölgede ekilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC’nin ilk tescilli arpa çeşidi olan Beşparmak arpanın tohumunu çoğaltmak ve geniş oranda üreticilerle buluşturmak amacıyla Türkmenköy, Güzelyurt Araştırma İstasyonları ile Çömlekçi, Ercan Devlet Üretme Çiftliklerinde üretim amaçlı ekim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkmenköy Araştırma İstasyonu’nda yeni üretim sezonu için başlayan fidan üretim hazırlıklarını inceledi.

Bakan Çavuşoğlu’na Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmencioğlu ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu eşlik etti.



Bakan Nazım Çavuşoğlu, ülkenin ilk tescilli arpa çeşidi olan “Beşparmak” arpanın tohumunu çoğaltılmasıyla sürdürülebilir üretimde önemli bir adım atılacağını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, arpanın ülkede en fazla yetiştirilen ürün olduğuna işaret ederek, ülke şartlarına uygun Beşparmak arpadan, diğer arpa çeşitlerine göre yüzde 30 oranında daha çok verim alınabileceğini söyledi.

Arpa nisan ayında tescillendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2009 yılında imzalanan protokol kapsamında “KKTC Koşullarına Uygun Arpa Genotiplerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması” projesi için çalışmalar 2014 yılında başlanmıştı. Ülke adına Enstitünün geliştirdiği ve ilk arpa olma özeliğini taşıyan Beşparmak arpa, geçtiğimiz Nisan ayında tescillenmişti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl kısıtlı olarak bulunan bu yeni çeşidi çoğaltmak ve üreticilere ulaştırmak amacı ile Tarımsal Araştırma İstasyonlarına yaklaşık 30 dönümlük alana söz konusu arpa çeşidinin ekim yapılmıştı. Bunlardan elde edilen tohumlar, bu yıl ekilip çoğaltılmak üzere selekte edilip ilaçlanmış ve ambalajlanmıştı.

