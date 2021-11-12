İhtiyacın yüzde 52’si

Güney Kıbrıs’ta rüzgar parklarının önceki gün elektrik idaresinden daha fazla elektrik üretti.
Haberde, Rum Elektrik İdaresi’nin dün ürettiği elektrik enerjisinin toplam üretimin yüzde 48’ini oluşturduğu belirtildi.
Tabelalar söküldü
Bu arada şiddetli rüzgarın, Güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde ağaçları devirdiği, tabelaları yerinden söktüğü ve elektrik kablolarının birbirine temas etmesine yol açarak yangınlara sebep olduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle atmosferin tozla dolduğunu, bazı yolların tedbir amaçlı kapatıldığını ve İtfaiye ile Elektrik İdaresi yetkililerinin tüm gün boyunca yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye çalıştığını yazdı.
Gazete, 8 bofor şiddetinde esen rüzgarın bir bölgede 9 bofora kadar ulaştığını ve hava sıcaklığının da 6 derece azaldığını kaydetti.
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