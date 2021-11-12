İhtiyacın yüzde 52’si

Güney Kıbrıs’ta rüzgar parklarının önceki gün elektrik idaresinden daha fazla elektrik üretti.

Fileleftheros gazetesi rüzgar parklarının, şiddetli rüzgar sayesinde 304 megavat elektrik ürettiğini ve bunun, Güney Kıbrıs’taki toplam elektrik üretiminin yüzde 52’sine denk geldiğini yazdı.Haberde, Rum Elektrik İdaresi’nin dün ürettiği elektrik enerjisinin toplam üretimin yüzde 48’ini oluşturduğu belirtildi.

Tabelalar söküldü

Bu arada şiddetli rüzgarın, Güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde ağaçları devirdiği, tabelaları yerinden söktüğü ve elektrik kablolarının birbirine temas etmesine yol açarak yangınlara sebep olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle atmosferin tozla dolduğunu, bazı yolların tedbir amaçlı kapatıldığını ve İtfaiye ile Elektrik İdaresi yetkililerinin tüm gün boyunca yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye çalıştığını yazdı.

Gazete, 8 bofor şiddetinde esen rüzgarın bir bölgede 9 bofora kadar ulaştığını ve hava sıcaklığının da 6 derece azaldığını kaydetti.