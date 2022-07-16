Cezaevine gönderildi

Gönyeli’de gerçekleştirilen Dolap Operasyonu’nda evinde 97 adet uyuşturucu hap bulunan Blessed Omon Albert hakkındaki soruşturma tamamlandı. İfadesinde uyuşturucu hap sattığını itiraf eden Nijerya uyruklu zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak son bir yıldır kaydını yenilemediği ve kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular bir kez daha aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Temmuz 2022 tarihinde zanlının evinde yapılan aramada elbise dolabı içerisinde 97 adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde hapları 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde Gönyeli'de 6 bin TL karşılığında 140 adet olarak soy ismini bilmediği Paul isimli bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Birazını içti birazını sattı

Polis, zanlının 15 adedini isimlerini bilmediği şahıslara verdiğini, 28 adetini ise içerek bitirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlının evinde ayrıca gümrüğü ödenmemiş cinsel içerikli ilaç, krem, sprey ele geçirildiğini, 6 bin lira para cezası yazıldığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 4 Temmuz’dan beri tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada 2021 yılı Eylül ayından itibaren KKTC’de kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti. Mahkeme zanlının davası görülünceye kadar 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

