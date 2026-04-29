Silahlı hesaplaşma

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde laf atma nedeniyle çıkan kavgada H.İ.K. (E-26), kalabalığın üzerine ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, saldırgan ve olaya karışan diğer zanlılar tutuklandı. Mahkemede aktarılan bilgilere göre; Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ç.Y.’ye ait makinist garajı önünde, laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine F.C.Ş. (E-21), C.G. (E-21) ve G.Ö. (E-22) arasında kavga çıktı.

Olayın ardından H.İ.K. (E-26), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen tabancayla akrabası G.Ö.’yü darp etmek amacıyla, F.C.Ş. ve C.G. ile toplanan K.Ç. (E-24), U.B. (E-26), H.B. (E-21), S.T. (E-24), E.T. (E-21), A.G. (E-19), H.U. (E-19), H.E.Y. (E-20) ve R.K.’nin (E-21) üzerine rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, S.T.’ye ait aracın sağ ön kapısı kurşun isabet etmesi sonucu delinerek hasar gördü. Söz konusu makinist garajında polis tarafından yapılan aramada ise 9 mm çapında 4 canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı.

Olayın ardından 14 kişi kısa süre sonra yakalanırken, silahla ateş açan H.İ.K. ise akşam saatlerinde tutuklandı.

Polis, kavgaya karışan 10 kişiye dava okuyup, serbest bırakırken, tutuklanan Ç.Y. G.Ö. , Ö.Ö. ve E.K. mahkemeye çıkarıldı. Geç saatlerde tutuklanan H.İ.K.’nin ise bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

6 el ateş etti

Polis memuru Muhammet Göztaş, mahkemede verdiği ifadede, olayın 27 Nisan günü saat 22.30 sıralarında, Büyük Sanayi Bölgesi 9. Sokak üzerinde bir makinist garajı önünde meydana geldiğini aktardı. Göztaş, zanlı G.Ö. ile aralarında husumet bulunan 11 kişilik bir grup arasında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine bölgede bulunan H.İ.K.’nin, tasarrufunda bulundurduğu 9 milimetre çapındaki tabancayla söz konusu grubun üzerine toplam 6 el ateş ettiğini söyledi. Polis, olay sırasında şahsın “dağılın, hepinizi vururum” şeklinde tehditler savurduğunu ifade etti. Polis, silahlı saldırının ardından aranan şahsın olay yerinden kaçtığını ve kaçış sırasında zanlı Ö.Ö.’ye ait aracı kullandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde zanlı Ç.Y. ile E.K.’ye ait iş yerlerinde arama yapıldığını kaydeden polis, toplam 4 adet 9 milimetre çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis, ele geçirilen mermilerin emare olarak alındığını ve balistik incelemeye gönderileceğini kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ifade eden polis, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek mahkemeden ek süre talep etti.Mahkeme, sunulan olgular ve devam eden soruşturmanın niteliğini dikkate alarak zanlılar Ç.Y. G.Ö. Ö.Ö. ve E.K.’nin iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2026, 10:10