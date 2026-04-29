Ülke genelinde 20-26 Nisan tarihlerini kapsayan sürede kaza meydana geldi; 17 kişi yaralanırken, bin 298 trafik suçu rapor edildi. Kazaların 17’sinin yaralanmayla, 46’sının ise sadece maddi hasarla sonuçlandığı bildirildi. Bu kazalarda toplam 26 kişi yaralanırken, meydana gelen maddi hasarın 3 milyon 23 bin TL olduğu açıklandı. Polis Basın Subaylığı tarafından yayımlanan raporda, kazaların nedenleri de ayrıntılı şekilde yer aldı. Buna göre kazaların büyük bölümünün süratten kaynaklandığı tespit edildi. 63 kazanın 24’ünün aşırı hız, 16’sının dikkatsiz sürüş, 13’ünün kavşakta durmama, 6’sının yakın takip ve 4’ünün ise diğer etkenlerden meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, özellikle hız ihlallerinin kazalarda açık ara ilk sırada yer almasının dikkat çektiğini vurguladı.

13 bin 561 araç denetlendi

Aynı dönemde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 13 bin 561 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 298 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 219 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü tutuklandı.

Yasal işlem uygulanan sürücüler arasında en büyük payı 759 sürücü ile sürat ihlali aldı. Bunu 196 sürücü ile seyrüsefer ruhsatsız araç kullanımı, 82 sürücü ile muayenesiz araç kullanımı, 81 sürücü ile emniyet kemeri takmama ve 71 sürücü ile sigortasız ya da kapsam dışı araç kullanımı takip etti. Ayrıca 47 sürücünün alkollü şekilde araç kullandığı, 24 sürücünün “T” işletme izinsiz, 13 sürücünün ehliyetsiz ve 9 sürücünün “B” işletme izinsiz araç kullandığı tespit edildi. Raporda ayrıca 36 sürücünün araç camlarına görüşü engelleyici film yapıştırdığı, 19 sürücünün tehlikeli sürüş yaptığı, 35 sürücünün dikkatsiz davrandığı, 9 sürücünün ışık kurallarına uymadığı veya yetersiz ışıkla araç kullandığı ve 4 sürücünün trafik ışık ihlali yaptığı kaydedildi. Bunun yanında 670 sürücünün ise diğer trafik suçlarından işlem gördüğü ifade edildi. Mobil radar sistemleriyle tespit edilen hız ihlallerinde 5 sürücüye işlem yapılırken, sürüş sırasında cep telefonu kullanan 149 sürücü ve trafik levha ile işaretlerine uymayan 94 sürücü de rapor edildi. Yetkililer, denetimlerin trafik güvenliğini artırmak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.