Türkmenistanlı çift teminatla serbest

Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesindeki dairede oturmadıkları halde, orada ikamet ettiklerine dair sahte belge alan G.K. (K-29) ile eşi N.K. (E-31) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar teminatla serbest bırakılırken, duruşmada soruşturmaya dair detaylar aktarıldı.

Polis, 10 Kasım 2025 ile 23 Mart 2026 tarihleri arasında Y.E.’nin ait Ortaköy’deki ikametgahını kullanarak, G.A., G.M. ve Z.H.’ye oturma izni temin edebilmek amacıyla, kiracısı olmadıkları halde kira sözleşmesi düzenlemek suretiyle sahte resmi belge tanzim ettiklerini söyledi.

Polis, söz konusu sahte belgelerin Lefkoşa Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz edilip pullatılmasının sağlanarak sahtelenmiş resmi belgelerin tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 26 Mart 2026 tarihinde Y.E., B.Ç. ve M.M.’nin tutuklanarak mahkemeye çıkarıldıklarını ve aleyhlerine getirilen davalardan teminata bağlandıklarını belirtti.

Polis, devam eden soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlı Z.H.’nin ise 20 Nisan’da Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, Z.M.’nin de 24 Nisan 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını anımsattı.

Aranıyordu, teslim oldu

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında G.K.’nin de Ortaköy’deki ev üzerinden ikametgâh belgesi aldığının tespit edilerek, aranan şahıs ilan edildiğini, 27 Nisan 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, teslim olduğunu söyledi.

Polis, G.K.’nin gönüllü ifadesinde kendisinin çalışma izinli olduğunu ve eşi N.K.’nin KKTC'ye gelip oturma izni alabilmesi için bilmeden böyle bir şey yaptığını söylediğini aktardı. Polis, zanlıların tutuklandığını, N.K.’nin Ortaköy adresindeki evde ikamet ettiğini gösteren ikametgâh belgesi ile oturma izni aldığının öğrenildiğini kaydetti. Polis, zanlıların 5 yaşlarında bir çocukları olduğunu, ülkede yasal statüleri bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.