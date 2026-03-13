Birlik çağrısı yaptı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş sürerken, Yeni dini lider Mücteba Hamaney'in ilk mesajı yayınlandı. Hamaney, halk arasında birlik çağrısında bulundu ve Kudüs Günü'nde katılım çağrısı yaptı. Mücteba Hamaney, "Düşmana baskı uygulamak için Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının devam ettirilmesi gerekiyor." dedi.

İran Savaşı devam ediyor. Gece boyunca İran'dan yapılan yeni misilleme dalgasının ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde uzun süre sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. İsrail yönetimi tehdit altındaki bölgelerde yaşayanlara ön uyarı mesajları attı, sığınaklara girme çağrısı yaptı. Kuveyt ordusu da, ülkenin güneyinde bir binayı hedef alan insansız hava aracı saldırısında (İHA) 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı, müdahale edilen insansız hava araçlarından düşen parçalar nedeniyle ülkede 6 elektrik iletim hattının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Kuveyt Uluslararası Havalimanı da insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu, saldırılarda sadece maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Şeybah petrol sahasına doğru ilerleyen bir insansız hava aracının engellendiğini ve bunun aynı gün bildirilen üçüncü olay olduğunu ifade etti. Birlşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de İran İHA'larının hedefi oldu. Yetkililer, Al Bada'a bölgesinde bir "İHA kazası" meydana geldiğini ve herhangi bir yaralanmanın bildirilmediğini söyledi.

Hamaney'den ilk mesaj

İran'ın yeni dini Lideri Mücteba Hameney'in ilk mesajı devlet televizyonundan yayınlandı. Televizyonda okunan açıklamada Hamaney, halk arasında birlik çağrısında bulundu ve Kudüs Günü'nde katılım çağrısı yaptı. Mücteba Hamaney, "Düşmana baskı uygulamak için Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının devam ettirilmesi gerekiyor." dedi. Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı" diyen Hamaney ve bu üslere saldırı düzenleneceğini söyledi. "Komşularımızla dostluğa inanıyoruz ve sadece üsleri hedef alıyoruz ve bu kaçınılmaz olarak devam edecektir." diyen Hamaney, "Direniş Cephesi Savaşçılarına" teşekkür ederek onları İran'ın en iyi dostları olarak nitelendirdi. "Düşmanın tecrübesi bizi yenmeye yeterli değil." ifadelerini kullandı. "Şehitlerimiz daha iyi bir yerde" diyen Mücteba Hamaney, intikam alacaklarını söyledi. "Düşmanın Minab'da okulda ya da başka yerde işledikleri suçlar karşılıksız kalmayacak. Zarar görenlere tazminat ödenmelidir" dedi. İran dini lideri Hameney, İran'ın düşmanlarından tazminat isteyeceğini veya varlıklarını yok edeceğini söyledi ve "İran bir koloni devleti değildir" diye konuştu.

Netanyahu: Hizbullah saldırılarının bedelini ödeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın saldırılarının bedelini ağır ödeyeceğini söyledi. İran Devrim Muhafızları ve Besic güçlerine ağır darbeler indirdiklerini söyleyen Netanyahu, "İran artık eski İran değil. ABD Başkanı Donald Trump ile her gün konuşuyoruz. Niyetimiz İran'ın nükleer ve balistik güze projelerini yeraltına taşımasını engellemek. Rejim değişikliği için uygun koşullar yaratabiliriz ancak sokaklara çıkmak İran halkının kararı" diye konuştu.



Trump: Petrol fiyatları arttıkça biz daha çok para kazanıyoruz

ABD Başkanı Trump da, savaşla ilgili sosyal medya platformu Truth üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, "ABD, açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisidir, bu nedenle petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanıyoruz. Ancak, Başkan olarak benim için çok daha büyük ilgi ve önem taşıyan konu, kötülük imparatorluğu olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu ve hatta dünyayı yok etmesini engellemektir. Bunun asla olmasına izin vermeyeceğim!" dedi.



