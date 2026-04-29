Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 119 miligram alkol tesiri altında, 36 yaşındaki Ömer Albaz’a çarparak ölümüne neden olan M.D. (E-23), dün teminat maksatlı çıkarıldığı mahkeme tarafından, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer; kazanın 19 Nisan tarihinde saat 02.00 sıralarında Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Enginer, zanlı M.D.’nin 119 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 842 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ATM’lerinin karşısında bulunan otobüs durağı önlerine geldiğinde dikkatsiz davranması sonucu, yol üzerinde yaya olarak yürümekte olan Ömer Albaz’a çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu Enginer, çarpmanın etkisiyle ağır şekilde yaralanan Albaz’ın olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini ifade etti. Enginer ayrıca, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride ağır ceza mahkemesi huzurunda yargılanacağını belirtti.

Polis, zanlının davanın ilerleyen aşamalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme ise yapılan değerlendirme sonucunda, M.D.’nin 3 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.