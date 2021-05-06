Cezaya indirim isteniyor

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Temmuz ayında ‘sahte evraklarla mülk devri’ yaptıkları gerekçesiyle yargılanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Mehmet Eminoğlu ile 5 yıl hapse mahkum edilen eski tasdik memuru Serdar Özbekoğlu aldıkları cezaya itiraz etti. Eminoğlu ile Özbekoğlu haklarındaki kararların bozulması için Yargıtay’a başvurdu. Sanıkların istinaf davası dün Yargıtay Ceza Mahkemesi huzurunda görüşüldü.

Mahkeme, Mehmet Eminoğlu’nu 23 Haziran’da dinlemeye karar verirken, Serdar Özbekoğlu’nun cezanın düşürülmesi, KKTC Başsavcılığı’nın artırılması talebini dinledi. Yargıtay Ceza Mahkemesi, Serdar Özbekoğlu hakkındaki kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

Suçtaki rollerine göre ceza verilmişti

Sahte evrak meselesinden dolayı 19 ay cezaevinde bekleyen Mehmet Eminoğlu ile Serdar Özbekoğlu hakkındaki dava 4 Mart 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Eminoğlu 10, Özbekoğlu ise 5 yıl hapse mahkûm edilmişti.



Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen karar duruşmasında sanıklara ceza verilirken, suçtaki rollerine bakıldığı; Eminoğlu’nun sahte vekâletnameleri hazırlayan, Özbekoğlu’nun ise tasdikleyen kişi olduğu belirtilmişti.Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, dava esnasında sunulan 41 emare, dinlenen tanıklar ve sunulan olgular ışığında sanıkların 13 sahte vekâletname ile 8 daire, 1 arazi ve 1 dükkânı sahte vekâletnamelerle 2 ayrı şirket üzerine geçirdiklerine karar verdiklerini açıklamıştı.Başkan Füsun Cemaller, sanıkların davalarını kabul ettiklerini, ceza takdirinde suçtaki rollerine göre karar verdiklerini belirtmişti.Başkan Cemaller, sanık Mehmet Eminoğlu’nun vekâletnameleri hazırlayan, sanık Serdar Özbekoğlu’nun ise sahtelenmiş vekâletnameleri onaylan kişi rolünde olduğunu kaydetmişti.Başkan Cemaller, dava süresince bazı mağduriyetlerin giderildiğini, bazılarının ise giderilmediğini dikkate alarak suçta etkin rolde olan Mehmet Eminoğlu’nu 10 yıl, Serdar Özbekoğlu’nu ise 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıklamıştı.