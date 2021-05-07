Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı

Pandemi sebebiyle KKTC Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, uzun süre misafirlerinden ayrı kalan Merit Lefkoşa Hotel; misafirlerine kavuşmanın heyecanı içerisinde.

Otel genelinde ileri derecede hijyen standartlarını eskiden beri uygulayan Merit Lefkoşa Hotel; kendinizi evinizde hissedebileceğiniz konaklama hizmetleri yanı sıra, usta şeflerinin hazırladığı lezzetli sunumları da misafirleri ile yeniden buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merit Lefkoşa Hotel’in Genel Müdürü Mine Gürses’in dizaynını kendi elleriyle yaptığı Sultan Bahçesi; kuş cıvıltıları ve doğanın her rengini bulabileceğiniz ağaç ve çiçekleri ile adeta şehrin içinde olduğunuzu unutturuyor.

Açık büfe kahvaltı hizmetinin dışında dünya mutfaklarından oluşan seçkin menüsüyle, öğle ve akşam yemekleriniz için de hizmet alabileceğiniz Sultan Restaurant; usta şeflerin damak tadınıza uygun sunumlarıyla da adeta şehir içerisinde kaybolmanızı sağlayacak.



Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021, 10:36

Merit Lefkoşa Hotel’in Sultan Bahçesi’nde aileniz, sevdikleriniz ve arkadaşlarınız ile birlikte hafta sonu kahvaltıları da bir başka keyiflidir. Haftanın stresini güllerle donanmış yemyeşil Sultan Bahçesi’nde atarken, size özel hazırlanan serpme kahvaltı ile de hafta sonunun keyfini çıkarabilirsiniz.Hotel’in Executive Şefi Gökhan Özdemir’in hazırladığı serpme kahvaltı; “Kıbrısımıza özgü reçel ve macun çeşitleri, ıspanaklı, patatesli, kıymalı ve hellimli gözleme ve çörek çeşitleri, ev yapımı su böreği, omlet ve meyve çeşitleri, Kıbrıs pastırması, menemen, hellim ızgara, çakıstes zeytin, köy tereyağı ve kaymağı, taze sıkılmış portakal suyu, demleme çay ve kahve’den oluşuyor.Ne güzel söylemiş Cemal Süreyya “” bu söz kahvaltının ruhunu ne güzel anlatmış. Gelenek haline dönüşen, küçük gruplar halinde bile olsa bir arada daha da güzelleşen hafta sonu kahvaltılarınız için Merit Lefkoşa Hotel Sultan Bahçemizde sizleri sevgiyle ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.