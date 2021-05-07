Tıp-İş eylemi askıya alındı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Yapılan açıklamaya göre Bakan Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını, kadroların oluşması ve mülakatların açılması işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmı ödendiğini, geri kalan kısmı için Maliye Bakanlığı ile görüşülerek önümüzdeki günler içinde ödemelerin yapılmasına yönelik istişarenin gerçekleştiğini belirten Üstel, göreve geldikleri günden bu yana tüm sağlık çalışanları, ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini kaydetti.

Üstel, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını, yaşanan bu sıkıntıların el birliği ile çözülmeye başlandığını ifade etti.

Vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşamaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını söyleyen Üstel, Tıp-İş’in de bakanlığın girişimleri karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.



VARIŞTıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, uzun yıllardır çözümünü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesi ile ilgili yapılan hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel’e teşekkür etti.

Sağlıkta eylem kolay değil…

Öte yandan Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı ve hükümetin hekimlerin iş güvenceli/kadrolu çalıştırılması için Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan resmi kadro talebinde bulunması nedeniyle eylemlilik sürecini askıya aldığını duyurdu.

Tıp-İş Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, 5 Nisan tarihinde kademeli olarak başlattıkları eylemlilik sürecinde hastaların sağlık bakımından zarar görmemesinin gözetildiği anımsatıldı.

Eylem süresince, acil kurullar, tanı ve tedavi gerektiren kurullar, ilaç kurulları, yatan hasta tedavileri, acil hasta tedavileri, Acil Servisler, 112 Hızır, Onkoloji, Hemodiyaliz, yoğun bakımlar, Covid-19’la mücadele kapsamında bulunan ateş poliklinikleri, acil durum hastanesi ve aşılama hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam ettiği ifade edilen açıklamada, sağlıkta eylem yapmanın kolay olmadığı vurgulandı.