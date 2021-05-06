Özersay: Almadım ama alanları yadırgamam

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 97 bin Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu olmasını yadırgamadığını ya da yanlış bulmadığını ancak kendisinin Güney’den pasaport, kimlik ya da doğum belgesinin bulunmadığını, buna hiç başvurmadığını söyledi.

Telefon bağlantısıyla katıldığı yayında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Özersay, Güney’de yürürlükte bulunan yasa çerçevesinde böyle bir hakkı olmasına rağmen vatandaşlık almayı neden uygun görmediğini “Rumlarla yapılan müzakerelerde uzun yıllar ülkemizi temsil ettim. Müzakere masasında Kıbrıslı Türkleri temsil edip Rumların karşısında oturup ‘Yasal devlet değilsiniz, bizi temsil etmiyorsunuz’ deyip resmi bir görevli olarak yasallığını inkâr ettiğim devletin, yönetimin pasaportunun cebimde olmasını uygun görmedim. Görevde olduğumda dünyanın herhangi bir yerine seyahat ederken diplomatik pasaportla, görevde olmadığımda da vize alarak KKTC pasaportuyla seyahat ediyorum.” sözleriyle açıkladı.

Özersay, vatandaşlar açısından böyle bir pasaportun veya kimliğin alınmasını yanlış bulmadığını anlattı.



Bu vatandaşlığı almayı siyasi bir tercih gibi görmenin veya göstermenin doğru olmadığının altını çizen Özersay, bu şekilde yorumlamanın haksızlık olacağını belirtti.HP lideri Özersay şunları söyledi:Tanıma-tanımama ilişkisi devletler arası bir konudur. Kaldı ki, Kıbrıslı Rumlar da KKTC’den ikamete dair veya muhtarlıklardan bazı belgeler alabilirler. Bugün itibariyle basına düşen bazı belgeler bağlamında Cumhurbaşkanı Tatar’ın Güney’den pasaport sahibi olması tartışmasına girmek istemiyorum ama herkesin kendine göre bir siyasi duruşu vardır. Başka siyasiler Güney’den kimlik, pasaport aldılar mı? Bu ülkenin Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi, müzakerecisi olmuş biri olarak kendi iç tutarlılığım bakımından böyle bir belgeyi almayı doğru bulmadım. Hayatımı böyle sürdürmeyi tercih ettim.”