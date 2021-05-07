Faizi yüzde 19'da sabit tutma kararı alındı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı aldı. Beklentiler de faizin sabit tutulması yönündeydi.

Naci Ağbal’ın yerine göreve getirilen Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ikinci PPK toplantısından da faizin sabit bırakılması kararı çıktı.

Ağbal’ın başkanlık ettiği 18 Mart’taki PPK toplantısında faizin yüzde 17’den yüzde 19’a yükseltilmesi kararı alınmış, 20 Mart’ta Cumhurbaşkanı Kararı ile Ağbal görevden alınmıştı.

Kavcıoğlu’nun katıldığı ilk PPK toplantısı olan 15 Nisan’daki toplantıda da faizin sabit bırakılması kararı çıkmıştı.



Dünkü toplantıya dair piyasa beklentisi de faizin sabit bırakılması yönündeydi.Karar öncesinde 8,31 seviyesinde olan dolar/TL, TCMB’nin kısa süre içinde faiz indirimi yapacağına dair herhangi bir sinyal vermemesi üzerine 8,28’e geriledi.

Mevcut duruş sürecek mesajı

Karar metnindeki şu ifadeler dikkat çekti:

“Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.”