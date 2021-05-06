Erhürman: Herkes gibi Tatar’ın bireysel hakkı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya mesajında, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız” ifadelerini kullanmasının ardından başlayan tartışmanın devamında, yine Anastasiadis’in “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” açıklaması yapmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Erhürman, “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu’ tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır” ifadelerini kullanarak, “Sn. Anastasiadis'in lütfu değil” dedi.



CTP Genel Başkanı Erhürman şunları belirtti:Kurulacak olan federasyonda egemenliği siyasi eşitlik temelinde paylaşma da Kıbrıslı Türklerin toplumsal hakkıdır. O da Sn. Anastasiadis'in lütfu değil. Sapla samanın iyice karıştırıldığı bir dönemdeyiz.