banner493

Erhürman: Herkes gibi Tatar’ın bireysel hakkı

Erhürman: Herkes gibi Tatar’ın bireysel hakkı
banner432

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in Paskalya mesajında, Kıbrıslı Türklerle ilgili “vatandaşlarımız”  ifadelerini kullanmasının ardından başlayan tartışmanın devamında, yine Anastasiadis’in “Kıbrıs kimliğine, pasaportuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” açıklaması yapmasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Erhürman, “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu’ tek tek Kıbrıslı Türklerin bireysel hakkıdır” ifadelerini kullanarak, “Sn. Anastasiadis'in lütfu değil” dedi.

banner499
CTP Genel Başkanı Erhürman şunları belirtti:  
Kurulacak olan federasyonda egemenliği siyasi eşitlik temelinde paylaşma da Kıbrıslı Türklerin toplumsal hakkıdır. O da Sn. Anastasiadis'in lütfu değil. Sapla samanın iyice karıştırıldığı bir dönemdeyiz.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Op.Dr.İlkan Ertuğ
Op.Dr.İlkan Ertuğ - 11 saat Önce

Mantıklı ve anlaşılır açıklama oldu.

Hakan batur
Hakan batur - 3 saat Önce

Tatarin almamasi lazimdi cunku henuz rumlarla anlasmadik onlar bize gore ayri bir idare

banner502
SIRADAKİ HABER
Özersay: Almadım ama alanları yadırgamam
Özersay: Almadım ama alanları yadırgamam
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner472

banner460