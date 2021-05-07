Muhalefet sordu hükümet cevapladı

Doğuş Ö. ÇİFTÇİOĞLU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.15 sıralarında toplandı. Genel Kurul’da ilk olarak, siyasi parti gruplarının komitelerdeki temsiliyetlerine ilişkin oluşturulan ADHOC komitedeki üyeler onaylandı, ardından da Dostluk Grubu üyeliklerinde değişiklikler yapıldı.

CTP milletvekili Sıla Usar İncirli “Pandemi ve ülkemizin geleceği” başlıklı konuşma yaptı.

İyi bir yönetimin üç bacağı olduğunu ve iletişim sağlanmazsa hükümetlerin savrulup gideceğini söyleyen İncirli, üçgenin kenarlarının, hükümet, çalışan ve halktan oluştuğunu belirtti.

Bir yıldır sürekli teşekkür edilen hekimlerin sorunlarının çözülmediğine işaret eden İncirli, kamudaki hekimlerin yarıya yakının iş güvencesiz çalıştığına işaret ederek, “hükümet bunu mu reva görüyor” diye sordu.

2016 yılında bu sorunun çözüldüğünü hatırlatan İncirli, bu sorunun zaman içinde yeniden bu noktaya gelindiğini ve bu sorunu çözmenin hükümetin görevi olduğunu belirtti.

İncirli, 3 günde çözülebilecek sorunu 1 ayda çözemediklerini, bu sabah konuyla ilgili olumlu haberler aldıklarını ancak 1 aydır hem çalışanlara hem de hastalara eziyet çektirildiğini söyledi.

İncirli, insanların sağlığını sadece pandeminin bozmadığını, ihtiyaçları görmezden gelmenin de sorunlara sebep olduğunu ifade ederek, kötü yönetimin de insanları hastalandırdığı ve Covid19 kadar ölümcül sonuçlar yarattığını vurguladı.

Sıla Usar İncirli, Hükümeti, bilgiler doğrultusunda davranmaya ve ihtiyaçları görmezden gelmekten vazgeçmeye çağırdı.

Üstel: Sağlıkta politika olmaz…

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de, “sağlıkta politika olmaz” söylemini yineleyerek, birlik beraberlik içinde çalışılırsa sorunların çözüleceğini kaydetti.

Doğruları söylemeye devam edeceğini, bakan olduğu günden beri herkesle istişare içinde olduğunu ve hekimlerin sorunlarıyla bire bir ilgilendiğini belirten Üstel, 2017 yılından beri çözülemeyen kadro sorununu bir ayda çözmüş olmalarının hata olamayacağını söyledi.

Üstel, bugün kadroların gittiğini, ek mesai ücretlerinin kalanlarının da ileriki günlerde ödeneceğini belirtti.

Bakan Üstel, ilk günden beri PCR testlerini arttırma yoluna gittiklerini ve 10 binlere çıkardıklarını da hatırlatarak, pandemi sürecinde tüm dünyanın dengesini kaybettiğini, KKTC’de de ekonominin daralmasının çok normal olduğunu, sıkıntıların da normal olduğunu anlattı.



Rogers: Okulların açılması öncelikli tutulmadı

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, “Pandemiyle eğitimde açılan yara” başlıklı konuşma yaptı.

Pandemiyle eş zamanlı başlayan ve gittikçe artan sorunlar meydana geldiğini kaydeden Rogers, dünyada okula giden öğrencilerin yüzde 91’inin pandemiden etkilendiğini, sürecin uzamasıyla eğitimin yanında psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Her yer açılırken okulların açılmasının öncelikli tutulmadığını, müzik spor gibi aktivitelerin de yasaklandığını anımsatarak, çocukların bir yıl daha yüz yüze eğitimden uzak tutulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dünyada son 1 yıldır eğitim alanında uygulanan sistemlere örnekler veren Rogers, bu yıl sadece 78 gün yüz yüze eğitim verildiğini ve bu sayıların tahribatın büyüklüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Rogers, özel ve kamudan eğitim alan farklı sınıflarla ilgili bilgi vererek, yüz yüze eğitim olmamasının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimin de geciktiğini söyledi. Rogers, değişik yaş ve sınıftaki çocukların pandemi döneminde yaşamak durumunda kaldığı sıkıntılara örnekler verdi.

Amcaoğlu: İmkanların üzerinde adımlar attık

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da, sağlık üst komitesinin önerileri doğrultusunda karar alındığını, açma kapama kararını kendilerinin vermediğini herkesin bildiğini söyledi.

Amcaoğlu, bakanlığın elindeki imkanların çok üzerinde adım attığını ve ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Atakan: Yasa süreçleri tamamlanmalı

Güncel konuşmalar kapsamında HP milletvekili Tolga Atakan kürsüye çıktı. “Hükümet Duyarsızlığı Perspektifinden Yasama Faaliyetleri” başlıklı konuşma yapan Atakan, Türkiye ile imzalanan protokollere işaret ederek, gerekli yasa çalışmalarının hala Meclis’te olmadığını, hatta bununla ilgili bir takvimin bile ortada olmadığını dile getirdi.

Atakan, bir önceki hükümet döneminde başlatılan yasa süreçlerinin tamamlanması için de gerekli adımların atılmadığını söyledi, örnekler vererek, bu durumun nedenini sordu.

Şahali: Türkiye’den gelen para ne oldu?



Ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Gündeme Dair Notlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.Şahali, Türkiye’den aktarılan kaynakların kullanımına dair bilgi talep etti.Spor Dairesi Yönetim Kurulu’nun toplanmadığını, gerekli kararların alınamadığını kaydeden ve bunun ülke sporuna ciddi zarar verdiğini söyleyen Şahali, futbol kulüplerinin faaliyete geçememesi nedeniyle oyuncuların bireysel çözüm arayışına girdiğini kaydetti.Elektrik fiyatlarıyla ilgili nizamnamenin uygulanmadığını söyleyen Şahali, bu konuda muhalefete ve Sayıştay’a sorumluluk yüklenmemesi gerektiğini belirtti.

Oğuz: Kaynağın 258 milyonu bütçeye gitti

Hükümet adına cevap vermek üzere Maliye Bakanı Dursun Oğuz kürsüye çıktı. Şahali’nin Türkiye’den aktarılan kaynakla ilgili sorusuna yanıt veren Oğuz, gelen kaynağın 226 milyon 528 bininin bütçeye girdiğini anlattı.

Ay sonundaki kaynak açıklarının sadece maaşlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Oğuz, ay sonuna denk geldiği için bu şekilde anlaşıldığını kaydetti.

Maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını ifade eden Oğuz, Maliye’nin borçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Gelirleri artırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Oğuz, tasarruf yapmak zorunda kalındığını anlattı.



Uluçay’ın gündemi ekonomi idi

Daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Pandemi, Ekonomi ve Açılımlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Uluçay konuşmasına ülkede yeni gerginliklere ihtiyaç olmadığını ifade ederek başladı. Ekonominin yeniden canlandırılabilmesi için geçen haftalarda da bazı öneriler yaptıklarını kaydeden Uluçay, iç talebin artması için gerekli adımların atılması gerektiğini anlattı.

Ercan Havaalanıyla ve Geçitkale Haavalanıyla ilgili oluşan gündeme işaret eden ve bu durumu eleştiren Uluçay, toplumun gerildiğini savundu.

Güncel konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Sonraki toplandı 10 Mayıs Pazartesi 10.00’da gerçekleştirilecek.



Ad-Hoc komite oluşturuldu

Siyasi parti gruplarına komitelerde düşen üyeliklere ilişkin karar doğrultusunda, Siyasal Parti Gruplarının İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Geçici (ad-hoc) komite oluşturuldu.

Geçici (ad-hoc) Komite üyeleri dün Cumhuriyet Meclisi’nde onaylandı.

Siyasal Parti Gruplarına Komitelerde Düşen Üyeliklere İlişkin Karar doğrultusunda, Siyasal Parti Gruplarının İçtüzük (Değişiklik) Karar Önerisini Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (ad-hoc) Komitenin 9 üyesi bulunuyor.

Komite üyeleri şu isimlerden oluştu:

“Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) temsilen; Özdemir Berova, Yasemi Öztürk, Hasan Taçoy

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) temsilen; Fazilet Özdenefe, Teberrüken Uluçay

Halkı Partisi’ni (HP) temsilen; Gülşah Sanver Manavoğlu

Demokrat Parti’yi (DP) temsilen ; Serdar Denktaş

Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) temsilen; Cemal Özyiğit

Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) temsilen; Bertan Zaroğlu.”