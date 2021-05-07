Muhtarlar: İstikrar için şart

Çiğdem AYDIN-Ömer KADİROĞLU

Erken seçim ve siyasetle ilgili görüşlerini Diyalog’a aktaran muhtarlardan bazıları ülkede istikrar olmadığını düşünüyor.

Siyasi istikrarın sağlanması için erken seçim olmasını isteyen muhtarların büyük kısmı, yeni isimlerin yer alacağı bir oluşum beklentisi içerisinde olduklarını da belirtiyor.

Bazı muhtarlar ise pandemi ve ekonomi nedeniyle erken seçimin şu an gereksiz olduğunu düşünüyor.

Muhtarlar, “Erken seçim konusunda ne düşünürsünüz, gerekli mi?” “Erken seçimde mevcut partilere mi oy vermek istersiniz yoksa yeni bir parti mi görmek istersiniz?” ve “Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğiniz (Meclis dışında) güvenilir üç isim veriniz?” sorularını yanıtladı.

Hasan Onbaşı (Mehmetçik Muhtarı)

“Bana göre erken seçim olmalıdır. Ülkede istikrar sağlanması için şarttır.

Ancak mevcut partileri artık istemiyorum. Yeni bir oluşum ortaya çıkmalıdır. Parlamentoda veya hükümet oluşumunda görmek istediğim isimler Hasan Hastürer, Fuat Veziroğlu ve Çetin Veziroğlu’dur.”

Hasan Çelik (Mehmetçik Pamuklu Muhtarı)

“Ben erken seçim olmasını istiyorum. Yeni bir hükümet kurulsun. Eğer seçim olursa mevcut partilerden birine oy vereceğim. Yeni bir siyasi partiye ihtiyaç yoktur.

Mecliste görmek istediğim isimlerin başında Reşat Akar gelmektedir. Dürüst ve doğru bir insan olduğu için kendisini hükümette görmek isterim.”

Rezvan İnlen (Yeni Erenköy Avtepe Muhtarı)

“Ülkenin gidişatını beğenmiyorum. Eğer böyle gidecekse yeni bir hükümet kurulmalıdır ve bunun için de erken seçim olmalıdır.

Seçimde yeni bir oluşum olmadığı için mevcut partilerden birine oy vereceğim.

Eğer yeni bir oluşum gerçekleşirse mecliste görmek istediğim isimler Ercan Beşerler ve Türker Yüksel’dir.”

Emirali Kırşan (İskele Cevizli Mahallesi Muhtarı)

İççinden geçilmekte olan ekonomik sıkıntılar ve pandemiden dolayı erken seçim olmamalı.



Eğer seçim olursa mevcut partilere oy vermek isterim.Parlamentoda veya hükümet oluşumunda ülke için çalışacak kişilerin olmasını istiyorum.”

Zübeyir Akkurt (Dipkarpaz Polat Paşa Mahallesi Muhtarı)

“İçinden geçilmekte olan pandemi sürecinde erken seçim olmamalı.

Eğer bir seçim olursa mevcut partilerden birine oy vereceğim.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda uzman ve bilgili kişilerin olmasını istiyorum.”

Erbil Kara (İskele Altınova Muhtarı)

“Aslında ne vatandaşın ne muhtarların görüşü önemli değil. Siyasiler kendileri karar veriyor, kendileri uyguluyor. Erken seçim istiyorlarsa yaparlar.

Eğer bir seçim olursa mevcut partilerden birine oy vereceğim.

Parlamentoda veya hükümet oluşumunda en güvendiğim isim olan Reşat Akar’ı görmek istiyorum.

Bunun dışında Tufan Erhürman, Hasan Taçoy, Serdar Denktaş diyebilirim…”

Devam edecek

