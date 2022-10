Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, “Çıkmaz Sokak” isimli operasyonla 1 kilo 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi, Niyazi Yiğittürk, Okay Alp Başman ve Said Sami Rasman isimli 3 kişiyi tutukladı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 28 Ekim 2022 tarihinde, Niyazi Yiğittürk’ün tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna ve aracı ile seyir halinde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve takibe aldıklarını anlattı. Konu aracın Okay Alp Başman’ın kullanımında olan aracın yanında durduğunu ve zanlının araçtan inerek, Başman’a naylon poşet içerisinde bir şeyler verdiğinin görülmesi üzerine operasyonun başladığını belirten Özdesoy, Said Sami Rasman’ın da zanlı Niyazi Yiğittürk’ün aracında bulunarak alıkonulduğunu açıkladı.

Araçta yapılan aramada 10 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde ile aracın bagajında, çanta içerisinde, 9 bin 600 TL, 50 sterlin, 950 dolar ve 18 bin 290 Euro nakit para bulunduğunu açıklayan polis, Okay Alp Başman’ın aracında ise 15 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu bildirdi.

Evinde bir kilodan fazla uyuşturucu çıktı

Niyazi Yiğittürk’ün kirada kaldığı evde arama yapıldığını belirten polis, evin yatak odasında, komedin içerisinde, bir kilo “hintkeneviri, 30 gram da “kokain” türü uyuşturucu maddelerin bulunduğunu açıkladı. Zanlının, konu uyuşturucu maddeleri 25 Ekim’de bir şahıstan aldığını, Okay Alp Başman’ın tasarrufunda bulunan 15 gram uyuşturucu maddeyi de kendisinin verdiğini itiraf ettiğini belirten polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.