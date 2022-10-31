Keyifli saatler yaşandı

Arı ve ürünlerini tanıtarak sağlığa olan faydalarını vurgulamak amacıyla Topçuköylü genç arıcılar, Arıcılar Birliği ve İskele Belediyesi’nin işbirliğinde Bal Festivali düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale siyasiler, üreticiler ve bölge halkı katıldı. Festivalde bal ve diğer arı ürünleri, yöresel lezzetler, el sanatları kurulan stantlarda halka sunulurken, çocuklar için oyun alanı oluşturuldu. Festivalde halk dansları gösterisi, Retro Çalgıcıları da katılımcılara keyifli saatler yaşattı.

Gün boyu sürdü

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre saat 10.00’da başlayan festival gün boyu sürdü.

Festivale Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili Fide Kürşat, bazı siyasiler ve bölge halkı katıldı.

Festivalin açılışında Topçuköy Arıcılar Derneği adına konuşan Derviş Osum, köyün tarihçesi hakkında bilgi vererek ülke bal ihtiyacının yüzde 25’inin Topçuköy’den sağlandığını söyledi.

Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu da Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar ülke bal ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, belediye olarak her zaman üretenlerin yanında olduklarını belirtti. Festivalde İskele Belediyesi Halk Dansları topluluğu ile Karadeniz Kültür

Derneği Kuzeyin Yıldızları halk dansları ekipleri gösteri sundu.

