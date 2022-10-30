Döverek öldürdüler

Rum Polis Müdürü Stelios Papatheodoru, Merkezi Cezaevi’nde bulunan 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk mahkum Tansu Cidan’ın öldürülmesiyle ilgili cinayet soruşturması çerçevesinde 8 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Cyprus Mail internet sitesinde yer alan haberde, tutuklanan 8 kişinin büyük bir çoğunluğunun Kürt kökenli Türkiye vatandaşı olduğu iddia edildi.

Papatheodoru’nun, polisin elinde bazı deliller ve ifadeler bulunduğunu, kamera sistemlerinden olaya müdahil olanların tespit edildiğini belirtti.

Habere göre, Papatheodoru, Çıdan ile aynı koğuşta bulunan kişilerin cinayete karıştığına dair ifadeler bulunduğunu; soruşturmanın henüz başlarında olduklarını ve henüz kimsenin tutuklanmadığını kaydetti.

Papatheodoru, cinayete hapishane dışından kişilerin karışmadığını ve kesici alet kullanılmadığını; Çıdan’ın darp edilmek suretiyle öldürüldüğünü belirtti.

Gazete, Çıdan’ın tasarrufunda büyük miktarda metamfetamin bulundurmaktan ötürü, mahkeme kararıyla sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsatırken, öldürülmesindeki baş şüphelinin, aynı koğuşta bulunan Kürt kökenli bir mahkum olduğunu yazdı.