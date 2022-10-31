Kısa sürede şarj oluyor

Türkiye'nin yerli otomobil macerası resmen başladı. 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. İlk etapta 17 ila 18 bin adet aracın satışa çıkarılması planlanıyor.

Bu tarihte satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2 yıl sonra sedan modeli satışa sunulacak.

Bu modeli B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek. Hedef 2030’a kadar 5 farklı gövde tipinde bir milyon adet elektrikli otomobil üretmek. Araçların bataryaları, hızlı şarjla 30 dakikadan kısa sürede yüzde 80 dolabilecek. Otomobil elektrikli olduğu için ızgarada hava boşlukları değil kamera ve sensörler bulunuyor.

İlk etapta 100 adet…

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni yapıldı. Tesisin açılış töreninde konuşan Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın ilk mesajlarından biri, cep telefonlarının zaman içinde başına geldiğinin otomobillerde de beklenmesi oldu.

Bu sebeple otomobilden daha öte bir şey yapmak için yola çıktıklarını belirten Karakaş, ''Oyunun kuralları neyi gerektiriyorsa onu yaptık'' dedi.

Gürcan Karakaş Togg'un geçirdiği süreciyse şöyle özetledi:

''Akıllı cihaz nasıl serüven olarak başladı. 2018 yılında karakalem çizimlerle başladık sonra 3 boyutlu prototipini oluşturduk. Mayıs 2021'de geliştirdiğimiz ürünlerimizi denemeye başladık. Temmuz'da deneme üretimine başladık. Ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle çalışarak akıllı cihazımızı geliştirdik. İlk etapta 100 bin ikinci etapta 175 bin araç üretebilecek şekilde tesisimizi tasarladık.''

