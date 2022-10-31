‘Uygulama yasa dışı’

Türk Partisi'nin (CTP), Güzelyurt Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Osman Bican, Güngör Katı Atık Tesisi dururken Güzelyurt'un çevresinde yasa dışı ve tamamen vahşi depolama şeklinde atıkların biriktirildiği Güneşköy Çöplüğü, Mevlevi Çöplüğü gibi kontrolsüz çöp alanlarının oluşturulmasının kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Bican, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ile Güzelyurt Belediyesi CTP Meclis üyeleri, yasa dışı olarak biriktirildiğini öne sürdükleri kontrolsüz çöp alanlarını yerinde inceledi.

Bican, yaptığı açıklamada, Lefke Belediyesi ve Güzelyurt belediyeleri tarafından 2018 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’na, “Lefke- Güzelyurt Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi” sunulduğunu hatırlatarak, proje keşif bedelinin 1,2 milyon Euro olarak belirlendiğini belirtti. 2020 yılında AB tarafından fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve ihale edilmeye hazır hale getirildiğini söyleyen Bican, “Proje günümüzde mevcut Güngör ile ilgili sorunlar ileri sürülerek şu anda askıda bekletilmektedir. Söz konusu durum karşısında Lefke Belediyesi’nin tüm çabalarına rağmen Güzelyurt Belediyesi hiçbir adım atmamaktadır” dedi.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı’nın aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı da olduğunu anımsatan Bican, Avrupa Birliği’nin yetkili kurumlarıyla söz konusu durumun konuşulabileceğini bildirdi. Bican, “Proje kapsamında Lefke ve Güzelyurt belediyelerine ikişer araç, ayrıca konteyner ve yeşil atıklar için ekipmanlar alınması planlanmaktaydı” diye konuştu.

