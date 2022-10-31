Gurur ve coşku yaşandı

Merit Park Hotel’ de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da yöneticiler, otel personeli ve misafirleri ile birlikte birçok özel etkinlik ile kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı’nda Merit Park’ta kutlamaya katılan misafirlerin coşkulu halleri gururlandırdı. Düzenlenen kortejde kendilerine dağıtılan Türk Bayrağı ve Atatürk resimlerini gururla taşıyan çocuklar, bayram sevincini doya doya yaşadı.

Ellerinden düşürmedikleri bayrakları ve balonları ile otelin etrafında kortej yürüyüşüne katılan misafirler ve otel çalışanları renkli görüntüler oluşturdu.

Kortejin ardından otel yöneticileri ve otel personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya literatürüne geçmiş “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözüne itafen, barışın simgesi olan beyaz güvercinleri uçurdu.

Güvercin salımının ardından, özellikle minik misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği Türk Bayraklı uçurtmalar uçurularak kutlamalara devam edildi. Aileler çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektirirken, söylenen marşlar da coşkuyu arttırdı.

Akşam saatlerinde de devam eden kutlamalar, Merit Park Hotel “Lobby”’sinde, otel personeli tarafından gerçekleştirilen, piyano eşliğinde vals ve zeybek gösterisi, misafirlerinde katılımlarıyla, unutulmaz bir bayram senfonisine dönüştü.



